В Самаре глава УК похитил 200 тыс. рублей, собранных для остекления подъездов

В Самаре выявили нарушения со стороны ООО УК «Компас» в ходе проверки соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По ее результатам в отношении директора компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Выяснилось, что собранные у жильцов многоквартирных домов деньги в размере более 200 тысяч рублей были похищены. Они предназначались для остекления подъездов. По документам работа якобы была выполнена подрядной организацией, однако ни ремонт, ни замену окон так и не провели.
Теперь на руководителя УК завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящий момент ход расследования по данному факту находится на контроле надзорного ведомства.