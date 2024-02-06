В Самаре глава УК похитил 200 тыс. рублей, собранных для остекления подъездов

Выяснилось, что собранные у жильцов многоквартирных домов деньги в размере более 200 тысяч рублей были похищены. Они предназначались для остекления подъездов. По документам работа якобы была выполнена подрядной организацией, однако ни ремонт, ни замену окон так и не провели.