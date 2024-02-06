Суд в Москве заочно арестовал Арестовича

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Н. Арестовича на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства.