Суд в Москве заочно арестовал Арестовича

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Н. Арестовича на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что мужчина обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
В мае прошлого года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. В начале октября он был объявлен в России в розыск.