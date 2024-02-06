СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Из-за схода селя на перегоне Дагомыс — Лоо пассажиров поезда Адлер — Симферополь пересадят на автобусы до Туапсе, откуда отправят поездами до мест назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
«Сегодня пассажиры поезда № 316 Адлер — Симферополь, отправлением из Адлера в 13.28, в связи с перекрытым участком пути будут доставлены до Туапсе автобусами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиров, купивших билеты от Адлера, Хосты и Сочи, по прибытию в Туапсе пересадят на поезда и отправят до мест назначения. На Адлер автобус отправится в 13.28, на Хосту — в 13:42, на Сочи — 14:07. Посадка на автобусы начнется за 30 минут до отправления.
«Пассажиры поезда № 315/316 Симферополь — Адлер сегодня также были доставлены от Туапсе по своему маршруту автобусами», — добавили в компании.
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.
К утру 6 февраля участок железной дороги со стороны моря полностью очистили, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов.