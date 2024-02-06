Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы

Уточняется, что пассажиров, купивших билеты от Адлера, Хосты и Сочи, по прибытию в Туапсе пересадят на поезда и отправят до мест назначения. На Адлер автобус отправится в 13.28, на Хосту — в 13:42, на Сочи — 14:07. Посадка на автобусы начнется за 30 минут до отправления.