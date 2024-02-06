«Балтберегозащита»: Шторм почти полностью смыл пляж и повредил авандюну в корневой части Куршской косы

В декабре 2023 года из-за штормов размывало пляжи и коренной берег в Зеленоградском, Пионерском и Светлогорском округах. На Балтийской косе повредило часть укреплений у Западного форта. Из-за сильных волн пострадали сооружения на протяжённости 17 метров. По мнению учёных, это произошло из-за отсутствия на участке пляжа. Однако объект выполнил свою задачу — удержал ситуацию от перелива через авандюну и защитил посёлок от подтоплений.