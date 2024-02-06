«Балтберегозащита»: Шторм почти полностью смыл пляж и повредил авандюну в корневой части Куршской косы

Февральский шторм почти полностью смыл пляж и повредил авандюну в корневой части Куршской косы. Информацию об этом опубликовали на странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
Специалисты учреждения 5 февраля провели осмотр побережья после шторма. В результате непогоды и сильного волнения на востоке Зеленоградска и на Куршской косе до посёлка Лесного почти полностью смыло пляжи, а также пострадала авандюна на незащищённых участках.
Так, на побережье от кафе «Монополь» до технологического съезда на пляж размыло авандюну до двух метров по основанию. Кроме того, произошло обрушение нескольких деревьев. Защищённый аварийный участок корня Куршcкой косы находится в стабильном состоянии, прорыва и затопления территории не произошло.
В районе посёлка Лесного на Куршской косе незащищённую авандюну размыло по основанию до трёх метров как в районе кафе «Маяковский», так и частично на участке проведения работ по реконструкции берегозащитного сооружения. В местах, где его уже успели реконструировать, размывов авандюны не допущено, — сообщили в «Балтберегозащите».
В декабре 2023 года из-за штормов размывало пляжи и коренной берег в Зеленоградском, Пионерском и Светлогорском округах. На Балтийской косе повредило часть укреплений у Западного форта. Из-за сильных волн пострадали сооружения на протяжённости 17 метров. По мнению учёных, это произошло из-за отсутствия на участке пляжа. Однако объект выполнил свою задачу — удержал ситуацию от перелива через авандюну и защитил посёлок от подтоплений.