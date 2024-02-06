Грабители квартир следят за соцсетями алматинцев, сообщили в полиции

Также спикер отметила, что вероятность грабежа не зависит от этажа, на котором расположена квартира. Но на это влияет защищенность жилья. И если нет возможности установить сигнализацию, то, как минимум, превентивные меры стоит соблюдать. А именно: не оставлять ключи соседям или в почтовых ящиках. Также, уходя из дома, не следует оставлять окна открытыми. Это касается, в первую очередь, жителей нижних этажей.