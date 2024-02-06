Любвеобильная Эвелина: жительницу Новосибирска обвиняют в выманивании денег у мужчин в соцсетях

Так, в январе в полицию обратился 24-летний житель Красноярска. Он рассказал о знакомстве с девушкой в соцсетях, которое переросло в близкие отношения по переписке. Парню задержанная рассказала историю о том, что находится в командировке и в ближайшее время вернется в Красноярск. За месяц знакомства девушка якобы побывала в различных неприятных ситуациях. Для их решения мошенница просила денег у нового знакомого. Всего мужчина перевел ей более 250 тысяч рублей.