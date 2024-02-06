Любвеобильная Эвелина: жительницу Новосибирска обвиняют в выманивании денег у мужчин в соцсетях

24-летнюю жительницу Новосибирска подозревают в выманивании денег у незнакомцев в соцсетях. Она вступала в переписку с мужчинами из разных регионов страны и получала от них деньги.
Так, в январе в полицию обратился 24-летний житель Красноярска. Он рассказал о знакомстве с девушкой в соцсетях, которое переросло в близкие отношения по переписке. Парню задержанная рассказала историю о том, что находится в командировке и в ближайшее время вернется в Красноярск. За месяц знакомства девушка якобы побывала в различных неприятных ситуациях. Для их решения мошенница просила денег у нового знакомого. Всего мужчина перевел ей более 250 тысяч рублей.
В отношении девушки возбудили уголовное дело за мошенничество. Полицейские продолжают искать мужчин, ставших жертвами аферистки. Известно, что при знакомстве жительница Новосибирска представлялась такими именами, как «Эвелина Гесс», «Виктория Миронова», «Маргарита Рудько», «Диана Фирсова» и другие. Всех, кто пострадал от действий любвеобильной девушки, просят обращаться по телефону