Школьник получил огнестрельное ранение в ЗКО

Согласно этой же статье, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.