Школьник получил огнестрельное ранение в ЗКО

Как сообщает издание, случай произошел в Акжайыкском районе. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что в школьника по неосторожности выстрелил 30-летний мужчина. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу. Проводится досудебное расследование по ст.114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью).
В районом отделе образования пояснили, что третьего февраля 17-летний ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы.
«Как все произошло, мы не знаем, но после выстрела дробь попала в глаз, лицо, шею. Школьник жив. Родители претензий не имеют», — пояснили в отделе образования.
Аким района прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что на охоте был один несовершеннолетний, остальные все взрослые. Все разрешения на пользование ружьем у охотников были. В управлении здравоохранения ЗКО пообещали сообщить о состоянии школьника позже.
Отметим, что по ст.114 УК РК причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.
Согласно этой же статье, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.