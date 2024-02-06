В раздавленном КамАЗом авто под Волгоградом водитель даже не получил травм

В ночном ДТП иномарки с грузовиком на трассе под Волгоградом чудом уцелел водитель Chevrolet. ДТП произошло в Новоаннинском районе.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 20−30 ч. на 711 км автодороги Р-22 «Каспий». Легковушка оказалась раздавленной в хлам. Но водитель остался жив и даже не получил травм.
Счастливчику 64 года, именно он был за рулем иномарки. Однако, 44-летняя пассажирка легкового авто пострадала и была доставлена в медучреждение. КАМАЗом управлял 25-летний водитель.