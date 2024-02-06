Суд отправил в колонию застройщика, обманувшего дольщиков ЖК «Оптимист» в Первоуральске

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, еще в 2015 году ООО «БЗСКСтройИнвест» начало строительство ЖК «Оптимист» в Первоуральске. С дольщиков было собрано около 200 млн рублей. Однако, как показало расследование, деньги были потрачены не на стройку, а на гендиректора компании Александра Фрибуса-младшего. После этого против Фрибуса возбудили уголовное дело.