Подрядчик похитил 15 млн рублей при поставке планшетов в школы Кубани. На директора компании завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Известно, что 37-летний житель Санкт-Петербурга заключил госконтракты на поставку и установку планшетов в несколько образовательных учреждений Кубани. Но оборудование не соответствует техническим характеристикам и требованиям спецификации.
«Злоумышленник, выполняя условия контрактов на поставку компьютерного оборудования для мобильных классов образовательных учреждений края, внес заведомо ложные сведения в акты приема-передачи товара», — сообщили в полиции.
На подрядчика завели уголовное дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.