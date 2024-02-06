Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе

«Спасатели приехали очень быстро. Не более пяти минут прошло после взрыва — и они были на месте. Дом сильно пострадал, стекла повылетали. На втором этаже повыносило все сюда в подъезд, на третьем и четвертом этажах тоже вывернуло двери, у нас потолок обвалился», — поделилась впечатлениями ее соседка с четвертого этажа.