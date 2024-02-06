Сорванные крыши и поваленные деревья: На Кубани вторые сутки борются с последствиями урагана и ливней

Непогода вторые сутки бушует на территории Краснодарского края. Из-за сильного ветра и дождя в Сочи отправили на запасные аэродромы 14 самолетов, а на железной дороге задержали шесть поездов — движение заблокировал оползень.
Позже стихия добралась до Краснодара. В ночь на 6 февраля ветер сорвал часть крыш с трех домов.
«Стихия сорвала части крыш 1-му проезду Стасова, 35, с геронтологического центра Екатерининской клиники по улице Старокубанской, 36/2 и гостиничного комплекса по улице Таманской, 92. По моему поручению городские спасатели уже отчистили территории от обломков», — сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
Также из-за ураганного ветра на улицах города оказались десятки поваленных деревьев, происходят перебои со светом.
«За сутки специалистами зафиксировано 14 отключений света. Почти все уже восстановлено. Кроме того, продолжаем ликвидировать подтопления. Всего задействовано 20 единиц техники, 16 мотопомп и 47 человек», — уточнил глава города Евгений Наумов.
Подтопления в Белореченском районе из-за ливней: последние новости
В борьбе с последствиями стихии на Кубани помогают и полицейские. Так, в поселке Южном Белореченского района подтопило жилой сектор в районе реки Чибрик.
Уточняется, что на наиболее опасных участках сейчас выставлены дополнительные наряды ДПС. Они принимают участие в ликвидации последствий стихии и обеспечивают безопасность дорожного движения.
В Крымском районе подтопило дворы: последствия ливней
От стихии пострадал и Крымский район. Так, в станице Новотроицкой по улице заречной подтопило восемь дворов.
"Вода зашла на восемь придомовых территорий (уровень воды до 10 см). Откачка воды осуществляется двумя мотопомпами силами администрации. Жизнедеятельность населения не нарушена, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Что происходит в горах Сочи: обстановка 6 февраля
В горах Сочи снежно. За сутки там выросли двухметровые сугробы. Метеорологи говорят, что заметать горнолыжные курорты будет до конца суток.
Большинство трасс 6 февраля закрыты из-за продолжающегося снегопада и плохой видимости в горах, местами объявили лавинную опасность. Гостей и жителей курорта просят учитывать сложившуюся погодную обстановку.
Прогноз погоды на
Непогода стихнет к вечеру 6 февраля. С 7 февраля синоптики обещают сильное потепление до +18 градусов.