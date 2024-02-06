«Вожака» собачьей стаи Шумилина отдали под суд в Самаре

Как стало известно «АиФ. Самара», протокол был составлен в отделе полиции Ленинского района УВД Самары. Заявление поступило от местной жительницы.
В ходе проверки в отношении Владимира Шумилина был составлен протокол об административном правонарушении, по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Дела по этой статье рассматривает мировой судья. Дата заседания пока не определена.
Согласно Кодексу административных правонарушений, Шумилину грозит либо штраф от 500 до 100 рублей, либо 15 суток административного ареста. С учетом того, что на него неоднократно составлялись протоколы за нарушение правил содержания и выгула собак, его могут отправить под в спецприемник на две недели.
Напоминаем, что в январе 2024 года горожане стали активно жаловаться на собачью стаю Шумилина, которая живет в его дворе. Мужчина на велосипеде, в сопровождении 10 — 15 собак без поводков и намордников рассекает по улицам и пугает прохожих. Было несколько случаев нападения на женщин, фото с укусами размещались в соцсетях.
На встрече в администрации Ленинского района пострадавшая от собак Шумилина девушка рассказала, что после того, как она разместила придала огласке случай с нападением собак и выложила фотографии, мужчина, в неадекватном состоянии набросился на неё и сестру. Камеры зафиксировали, как Шумилин громко и нецензурно выражался, угрожал девушкам.
На данный момент на него составлено 9 административных протоколов, общая сумма штрафа, который он демонстративно не платит — 47 тысяч рублей.
Власти продолжают изыскивать методы решения проблемы с Шумилиным и его собаками.