«Вожака» собачьей стаи Шумилина отдали под суд в Самаре

Напоминаем, что в январе 2024 года горожане стали активно жаловаться на собачью стаю Шумилина, которая живет в его дворе. Мужчина на велосипеде, в сопровождении 10 — 15 собак без поводков и намордников рассекает по улицам и пугает прохожих. Было несколько случаев нападения на женщин, фото с укусами размещались в соцсетях.