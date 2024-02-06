Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма — что известно

4 февраля многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и сходы селевых потоков на Кубани. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей.