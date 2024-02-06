В Каменске-Уральском продолжился суд по делу об убийстве боксёра

В Каменске-Уральском Свердловской области 6 февраля продолжился судебный процесс по делу об убийстве боксёра. Об этом сообщили журналистам в Красногорском райсуде.
На скамье подсудимых находятся Олег Бабушкин, которому вменяют убийство, и Сергей Мальцев, обвиняемый в пособничестве. Последнего также заподозрили в причинении средней тяжести вреда здоровью одного из граждан. В ходе процесса представители обвинения показали суду видеозапись гибели боксёра.
Напомним, процесс стартовал в декабре. А само преступление было совершено в ночь с 11 на 12 августа. Александр Максимов был застрелен в туалете местного ночного клуба.