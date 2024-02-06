В Волгограде предупредили о маскирующихся под сотрудников ФСБ мошенниках

В пресс-службе УФСБ по Волгоградской области предупредили об участившихся звонках от злоумышленников. Аферисты представляются сотрудниками банков и убеждают граждан перевести деньги на «безопасный» счет.
Затем мошенники меняют номера телефонов и звонят уже под видом сотрудников силовых ведомств. Лжеправоохранители подтверждают, что деньги действительно необходимо перевести. Иногда они просят назвать номера банковских карт.
В ФСБ просят не доверять таким звонкам, преступники пытаются усыпить бдительность, представляясь правоохранителями. Если сделать все, что просят аферисты, то можно лишиться денег и потерять доступ к банковским счетам.
После сомнительного звонка лучше перепроверить полученную информацию, перезвонив в дежурную службу.