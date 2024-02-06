Экс-зампрокурора НСО Любовь Кузьменок не признала вину по делу о взятках

Экс-заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок не признала вину в ходе судебного процесса в Ленинском районном суде Барнаула. Об этом 6 февраля сообщает агентство ТАСС.
Напомним, её обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Кузьменок подозревают в связях с бывшим главой завода «Экран», «РАТМ-Холдинга» и «Винапа» Олегом Яровым и бывшим руководителем по надзору за соблюдением федеральных законов прокуратуры Новосибирской области Александрой Авериной.
«Я предъявленное обвинение не признаю, оно абсурдно и противоречит фактическим обстоятельствам дела. Все существо обвинения искусственно сформировано с помощью показаний Авериной и Ярового, которые находились под угрозой привлечения к уголовной ответственности», — заявила экс-замрокурора на суде.
Уголовное дело в отношении Любови Кузьменок было возбуждено в феврале 2022 года. В апреле того же года была объявлена в международный розыск, а в июне Кузьменок задержали в Москве и конвоировали в Новосибирск, где арестовали.
О переносе рассмотрения её уголовного дела в Алтайский край ходатайствовала Генпрокуратура РФ. Восьмой кассационный суд в Кемерове удовлетворил ходатайство.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев получил 9 лет колонии за взятки.