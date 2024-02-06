Омич, не снижая скорости, на квадроцикле сбил 5-летнюю девочку

В региональном УМВД закончили расследование уголовного дела по факту аварии на Загородной. Инцидент произошёл в июле прошлого года. Житель Нефтяников, 52-летний мужчина, управлял квадроциклом без прав. Транспортное средство ему подарил сын.
Омич поехал по грунтовой дороге между домами и не заметил маленьких детей, которые играли рядом. Через дорогу перебегала 5-летняя девочка, водитель не успел затормозить. Ребёнок в результате ударился о передний бампер. Его госпитализировали.
В больнице об инциденте сообщили полиции. Выяснилось, что мужчина был пьян, однако он утверждает, что выпил после произошедшего. В отношении омича составили два протокола: за управление квадроциклом без прав и за алкогольное опьянение в момент освидетельствования.
Мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и запретили управлять транспортными средствами на 1,5 года.
Позже следователь выяснил, что омич не подавал никакой сигнал при приближении к детям и даже не снизил скорость. Известно, что 5-летняя девочка получила тяжёлые травмы.