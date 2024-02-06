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Стала известна предварительная причина пожара на Никольской улице

Предварительной причиной пожара на Никольской улице стало проведение сварочных работ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 6 февраля.
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». На месте работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

— В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, — подчеркнула Иванова.

Пожар, о котором идет речь, произошел на улице Никольской. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за пожара было перекрыто движение по Богоявленскому переулку. Спустя несколько часов возгорание было ликвидировано.

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СК