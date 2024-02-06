Стала известна предварительная причина пожара на Никольской улице

По ее словам, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». На месте работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.