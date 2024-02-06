МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили два снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 863 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 927 танков и других боевых бронированных машин, 1 217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 283 единицы специальной военной автомобильной техники.