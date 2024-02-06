МО РФ: ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 240 военных

Как добавили в ведомстве, также уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, нанесено поражение живой силе и технике подразделений противника в районах Торского Донецкой Народной Республики и Серебрянки. Противник за сутки потерял на этом направлении до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».