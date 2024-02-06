Россиянина Очигаву депортируют из США за безбилетный перелет

По данным газеты, окружной суд США постановил арестовать Сергея Очигаву на 93 суток и обязал выплатить $2174 — это стоимость билета на рейс из Копенгагена в Лос-Анджелес, которым он прилетел. Суд также удовлетворил ходатайство стороны защиты о зачтении его времени пребывания под стражей (с 4 ноября) в срок заключения. Протоколы судебного заседания указывают на то, что он его передадут Иммиграционной и таможенной службе США для депортации.
Сергея Очигаву задержали 4 ноября 2023 года на пункте паспортного контроля в аэропорту Лос-Анджелеса. Он прилетел из Копенгагена и во время досмотра не предъявил загранпаспорт и въездную визу. Мужчина утверждал, что не спал три дня и не помнит, как попал на борт самолета. Прокуроры просили арестовать его на шесть месяцев, аргументируя это тем, что обвиняемый «не испытывает раскаяния за содеянное».
Лаура Кеффер