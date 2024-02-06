Самолет, летевший из Ташкента в Бухару, вернулся обратно из-за пыльной бури

Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета по причине неблагоприятных метеоусловий.
Пассажирский рейс HY23 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Ташкент — Бухара, вернулся в аэропорт вылета, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Такое решение принял экипаж воздушного судна из-за пыльной бури и плохой видимости в аэропорту Бухары.
Самолет со 125 пассажирами на борту приземлился в Ташкенте в 16:03 по местному времени.
«Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время», — говорится в сообщении.