«Никто из покупателей и сотрудников торговой точки не пострадал, в настоящее время магазин закрыт, МЧС и правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия», — отметили в «Магните».
В Сочи 6 февраля около 8:40 произошел взрыв газа в магазине на улице Тимирязева в Центральном районе. В результате происшествия пострадали три человека.
Татьяна Ручкина.
В «Магните» прокомментировали взрыв газа в многоэтажке Сочи
В компании «Магнит» отметили, что взрыв газового баллона произошел в соседнем с магазином помещении. В пресс-службе ритейлера уточнили, что там находится шашлычная.
«Никто из покупателей и сотрудников торговой точки не пострадал, в настоящее время магазин закрыт, МЧС и правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия», — отметили в «Магните».