В «Магните» прокомментировали взрыв газа в многоэтажке Сочи

«Никто из покупателей и сотрудников торговой точки не пострадал, в настоящее время магазин закрыт, МЧС и правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия», — отметили в «Магните».



В Сочи 6 февраля около 8:40 произошел взрыв газа в магазине на улице Тимирязева в Центральном районе. В результате происшествия пострадали три человека.



Татьяна Ручкина.