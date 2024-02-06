В Воронеже задержали белгородца за покушение на убийство ребенка

«По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в квартире, расположенной в Коминтерновском районе Воронежа, 40-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с бывшей супругой, которая держала на руках годовалого ребенка знакомой, находившейся в квартире, с силой нанес удар рукой по голове мальчика», — говорится в сообщении.