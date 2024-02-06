В Воронеже задержали белгородца за покушение на убийство ребенка

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Житель Белгородской области задержан в Воронеже по подозрению в покушении на убийство годовалого ребенка, которого мужчина сильно ударил по голове, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
«По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в квартире, расположенной в Коминтерновском районе Воронежа, 40-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с бывшей супругой, которая держала на руках годовалого ребенка знакомой, находившейся в квартире, с силой нанес удар рукой по голове мальчика», — говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок был доставлен в больницу, а в отношении 40-летнего жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.
«Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает следствие.