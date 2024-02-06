Женщина, избившая сына у подъезда в Челнах, объяснила свои действия

Органы опеки провели разговор с женщиной избившей сына у подъезда в Челнах. Мать рассказала, что просто сорвала на сынишке злость после ссоры с мужем. Но если ребенок не был таким гиберактивным и вел бы себя спокойно, то ничего бы вовсе не произошло.
«У кого спокойные дети этого не поймут, а у когогиперактивные поддерживают меня. У кого нет детей, не знают, что такое дети, поэтому пишут угрозы. Вот зачем это?», — высказалась мать ребенка.
Ранее видеозапись, на которой зафиксировано, как жительница Набережных Челнов избивает своего ребенка, вызвала широкий общественный резонанс.