Женщина, избившая сына у подъезда в Челнах, объяснила свои действия

Органы опеки провели разговор с женщиной избившей сына у подъезда в Челнах. Мать рассказала, что просто сорвала на сынишке злость после ссоры с мужем. Но если ребенок не был таким гиберактивным и вел бы себя спокойно, то ничего бы вовсе не произошло.