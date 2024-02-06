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Обследуют Волгу, используют беспилотник: в Самаре ищут пропавшую шесть дней назад 16-летнюю девушку

В Самаре с помощью беспилотника ищут пропавшую девушку-подростка в красном пуховике.
Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре пропала 16-летняя девушка. Последний раз ее видели в прошлый четверг, 1 февраля 2024 года. Полицейские просят помочь в розыске подростка.

— Утром 1 февраля девушка вышла из дома на улице Куйбышева, 104. Днем она находилась в районе Некрасовского спуска. Сейчас ее местонахождение неизвестно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы ПДН работают с семьей и друзьями пропавшей. Также правоохранители проверили места возможного появления девушки. Они обследуют различные локации, в том числе Волгу. Задействовали судно на воздушной подушке и беспилотник.

Приметы девушки: на вид 16 лет, рост 160−170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. В день исчезновения на ней были красный пуховик, серая кофта, черные джинсы, на ногах — черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (846) 921−76−40 или 332−03−03, 102 или 8 (999) 701−02−33.

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