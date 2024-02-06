Обследуют Волгу, используют беспилотник: в Самаре ищут пропавшую шесть дней назад 16-летнюю девушку

В Самаре пропала 16-летняя девушка. Последний раз ее видели в прошлый четверг, 1 февраля 2024 года. Полицейские просят помочь в розыске подростка.
— Утром 1 февраля девушка вышла из дома на улице Куйбышева, 104. Днем она находилась в районе Некрасовского спуска. Сейчас ее местонахождение неизвестно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Инспекторы ПДН работают с семьей и друзьями пропавшей. Также правоохранители проверили места возможного появления девушки. Они обследуют различные локации, в том числе Волгу. Задействовали судно на воздушной подушке и беспилотник.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят сообщать об этом по телефонам: