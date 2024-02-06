Полковника полиции осудили в Ростове-на-Дону за попытку выкупа базы данных ФСБ

В Ростовской области за попытку выкупа данных у сотрудника Федеральной службы безопасности осудили двух мужчин, один из которых является полковником полиции в отставке. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
Первого участника дела заподозрили в передаче денег еще в ноябре 2022 года. Позднее был задержан второй подозреваемый. По данным следствия, мужчины хотели получить сведения из баз данных и информационных массивов ФСБ России.
Слушания по факту преступления прошли в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде.
Мужчина, который проходил статье «Дача взятки» (ч. 3 ст. 291 УК РФ), получил 2 года общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Также его на 3 года лишили права быть государственным служащим и работать в органах местного самоуправления.
Посреднику во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) назначили 2 года колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей. Подсудимого также на 2 года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Добавим, решение суда в отношении участников дела уже вступило в законную силу.