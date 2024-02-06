В Усть-Илимске ввели режим ЧС

В связи с пожаром в многоквартирном доме на улице Профсоюзной, 3 в Усть-Илимске, с 5 февраля был объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
— В результате позднего обнаружения возгорания, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, двое были спасены пожарными и доставлены в городскую больницу. Общая площадь дома, полностью уничтоженного огнем, составляла 696 квадратных метров, — говорят в пресс-службе правительства региона.
В связи с произошедшим, в Усть-Илимске было проведено оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города. Было принято решение о введении режима ЧС. В настоящее время известно, что некоторые квартиры в доме оставались необитаемыми. Рассматриваются вопросы выплат пострадавшим и предоставления временного жилья из маневренного фонда. Также организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших.