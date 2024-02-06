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На челябинском заводе эвакуировали сотрудников: что произошло

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля, ФедералПресс. На Челябинском трубопрокатном заводе эвакуировали сотрудников. На предприятии прокомментировали, что в разгар рабочего дня сработала пожарная сигнализация.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В здании заводоуправления ЧТПЗ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Все ответственные службы отработали оперативно, согласно утвержденному протоколу: сотрудники эвакуированы на улицу, проведен осмотр всех помещений», — сообщила пресс-секретарь ЧТПЗ Наталья Богомолова.

Специализированные службы завода после проведения проверки констатировали отсутствие угроз здоровью и жизни персонала. Сейчас сотрудники вернулись на рабочие места.

В МЧС добавили, что вызова по этому адресу не поступало. На пожарный сигнал отреагировали собственные силы предприятия: пожарная автотехника и скорая помощь.

Ранее сообщалось о причинах и последствиях взрыва на ЧТЗ, который произошел в конце ноября.

МЧС