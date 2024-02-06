На челябинском заводе эвакуировали сотрудников: что произошло

«В здании заводоуправления ЧТПЗ произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Все ответственные службы отработали оперативно, согласно утвержденному протоколу: сотрудники эвакуированы на улицу, проведен осмотр всех помещений», — сообщила пресс-секретарь ЧТПЗ Наталья Богомолова.
Специализированные службы завода после проведения проверки констатировали отсутствие угроз здоровью и жизни персонала. Сейчас сотрудники вернулись на рабочие места.
В МЧС добавили, что вызова по этому адресу не поступало. На пожарный сигнал отреагировали собственные силы предприятия: пожарная автотехника и скорая помощь.
Ранее сообщалось о причинах и последствиях взрыва на ЧТЗ, который произошел в конце ноября.