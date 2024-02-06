На Кубани умерла пострадавшая в ДТП с автобусом девочка

Организатору поездки уже предъявлено обвинение. Напомним, ДТП произошло в Павловском районе Кубани на автодороге «Кавказ». Согласно предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком Hyundai. На месте погибли пять человек (водитель и два пассажира автобуса, водитель и пассажир грузовика), еще девять, включая двоих несовершеннолетних, госпитализировали. И сегодня стала известно, что один из детей умер.