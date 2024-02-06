На Кубани умерла пострадавшая в ДТП с автобусом девочка

Организатору поездки уже предъявлено обвинение. Напомним, ДТП произошло в Павловском районе Кубани на автодороге «Кавказ». Согласно предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком Hyundai. На месте погибли пять человек (водитель и два пассажира автобуса, водитель и пассажир грузовика), еще девять, включая двоих несовершеннолетних, госпитализировали. И сегодня стала известно, что один из детей умер.
«В рамках расследования задержан и заключен под стражу 41-летний организатор автобусной поездки. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере пассажирских перевозок (часть 3 стать 238 УК РФ)», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Как выяснили следователи, 41-летний житель Кабардино-Балкарии организовал коммерческую перевозку пассажиров, однако лицензии на данный вид деятельности у него не было. Кроме того, пассажиры не были застрахованы, оказался нарушен порядок эксплуатации тахографа. При этом ранее обвиняемый дважды привлекался к административной ответственности за пассажирские перевозки без лицензии. Его заключили под стражу.