Белорусская пенсионерка выиграла в банке 200 рублей, но пошла в милицию

Жертвой мошенников стала 73-летняя витебчанка, которая в популярной соцсети поверила в выигрыш от якобы крупного банка. Пенсионерка прочитала мошенническое сообщение о том, что крупный белорусский банк дарит по 200 белорусских рублей своим клиентам.