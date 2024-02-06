Белорусская пенсионерка выиграла в банке 200 рублей, но пошла в милицию

Жительница Витебска думала, что выиграла в банке 200 белорусских рублей, но пошла в милицию. Подробности сообщил телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.
Жертвой мошенников стала 73-летняя витебчанка, которая в популярной соцсети поверила в выигрыш от якобы крупного банка. Пенсионерка прочитала мошенническое сообщение о том, что крупный белорусский банк дарит по 200 белорусских рублей своим клиентам.
Перейдя по ссылке на мошеннический сайт-клон, женщина ввела персональные данные и идентификационный номер паспорта и лишилась 1780 белрублей, которые были на счету.
Когда витебчанка поняла, что попалась на уловку мошенников, она обратилась в милицию.