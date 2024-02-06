Метель и порывистый ветер захватят Самарскую область 7 февраля

На Самарскую область надвигается очередной погодный Армагеддон. В среду, 7 февраля 2024 года, в регионе будет очень снежно и ветрено. Объявлен желтый уровень опасности.
— 7 февраля в большинстве районов Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы составят 15−20 м/с. Ночью местами сильный снег, метель, при которой видимость составит 500−1000 м. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, — сообщили в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. В такую непогоду лучше остаться дома и отказаться от дальних поездок на личном авто. Если буйство стихий застигнет на улице, следует найти себе укрытие.