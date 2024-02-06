Беспилотник ВСУ атаковал сотрудников аварийной службы в Ясиноватой

«Ясиноватая. Аварийную группу РЭС при выполнении ремонтно-восстановительных работ атаковал беспилотник ВФУ (вооруженных формирований Украины — Ред.). Без пострадавших», — написал он в Telegram-канале.
По словам Шевченко, из-за атаки в данный момент не удается полностью ликвидировать последствия ночной аварии, связанной с результатами обстрела. По этой причине часть населения города остается без электричества. В ближайшее время работы будут возобновлены, добавил мэр.
Накануне представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК), сообщало о гибели женщины 1962 года рождения в результате обстрела ВСУ населенного пункта Комсомольский Волновахского района. Также в результате обстрелов получил повреждения многоквартирный жилой дом в Петровском районе Донецка.
Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.