Бывший главврач попал под домашний арест за превышение полномочий

Бывший главврач районной больницы попал под домашний арест за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, с января по ноябрь 2022 года обвиняемый без проведения конкурса приобрел по завышенным ценам компьютерную технику за 2,5 млн рублей. К тому же, она не была включена в план-график закупок. А нужный ЦРБ апарат ИВЛ для детей экс-главврач так и не приобрел.
Кроме того, с января по июнь 2023 года бывший руководитель дал указания подчиненным о выплате премий персоналу, а после начисления более 1 млн распорядился использовать их на ремонт в больнице.
Преступную деятельность пресекли следователи СК с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по региону.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело о злоупотреблении и превышении полномочий направлено на рассмотрение в суд.
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