Бывший главврач попал под домашний арест за превышение полномочий

По версии следствия, с января по ноябрь 2022 года обвиняемый без проведения конкурса приобрел по завышенным ценам компьютерную технику за 2,5 млн рублей. К тому же, она не была включена в план-график закупок. А нужный ЦРБ апарат ИВЛ для детей экс-главврач так и не приобрел.