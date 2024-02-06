Поврежденный ракетой музей в Таганроге восстановят до конца 2024 года

Здание Таганрогского художественного музея, которое было повреждено украинской ракетой 28 июля 2023 года, будет восстановлено до конца 2024 года. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на данные руководства музея.
Срок восстановительных работ будет больше, чем планировалось изначально — будет отремонтирована крыша, укреплены стены. Предполагается сделать частью музея и бывшее здание Госбанка, которое находится в Лермонтовском переулке. Пока экспозиции перевели туда.
22 поврежденных экспоната почти полностью восстановили специалисты Русского музея из Санкт-Петербурга. Затем планируется организовать выставку «Возвращение пострадавших шедевров», которую представят не только в Таганроге, но и в Ростове.
Напомним, Министерство обороны РФ сообщило, что упавшая в Таганроге ракета — это переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200.