Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Клиентский менеджер одного из коммерческих банков в Севастополе пойдет под суд по обвинению в хищении 18 миллионов рублей у двух десятков вкладчиков, сообщает полиция города.
По версии следствия, 31-летняя женщина совершала хищения в сговоре с неизвестными на протяжении нескольких лет: она подыскивала и убеждала клиентов оформить «выгодные» вклады, составляла поддельные платежные документы, перечисляла чужие деньги на подконтрольные ей и ее подельникам счета и обналичивала их в банкоматах.
«Об этих махинациях руководству банка стало известно после того, как в кредитное учреждение обратился один из клиентов, желавший получить часть своих денежных накоплений», — сообщили в полиции.
Всего от аферы пострадал 21 вкладчик, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 18 миллионов рублей. Сейчас продолжается следствие и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все участники мошеннической схемы.
В Краснодарском крае ранее осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей — денег лишились более 1,2 тыс человек.