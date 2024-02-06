Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей

По версии следствия, 31-летняя женщина совершала хищения в сговоре с неизвестными на протяжении нескольких лет: она подыскивала и убеждала клиентов оформить «выгодные» вклады, составляла поддельные платежные документы, перечисляла чужие деньги на подконтрольные ей и ее подельникам счета и обналичивала их в банкоматах.