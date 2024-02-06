В Сочи спасли шесть человек после схода лавины на курорте «Лаура»

СОЧИ, 6 фев — РИА Новости. Сход «пласта снега» произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи, все находившиеся на трассе шесть человек найдены, сообщила пресс-служба курорта.
«Сегодня во время дневного катания на Лауре произошёл сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает, катание на трассах было оперативно восстановлено», — говорится в Telegram-канале курорта «Газпром Поляна».
Отмечается, что на фоне снегопада все службы курорта работают в штатном режиме.
В Сочи до окончания вторника действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В горах синоптики прогнозируют снегопад.