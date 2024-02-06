В Самарской области женщина утонула в аквапарке

В Самарской области в одном из аквапарков произошло ЧП. Там утонула молодая женщина. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Все случилось в январе 2024 года в аквапарке Сызрани. ЧП произошло в дневное время. Насколько известно, погибшей было 37 лет. При каких обстоятельствах утонула женщина, пока не ясно.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас правоохранители продолжают выяснять детали и причины происшествия. Ведется следствие.