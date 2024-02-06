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Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Около десяти косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива, передает телеканал NHK.

«Утром 6 февраля около десяти косаток были обнаружены в дрейфующих льдах у побережья города Раусу», — указано в материале.

Косатки застряли на отдалении около километра от берега и из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. Телеканал также цитирует местных жителей, которые говорят, что не остается другого выбора, кроме как ждать, пока не сломается лед.

По данным NHK, в 2005 году группа косаток также застряла во льдах у побережья Раусу. Тогда большая часть особей погибла.

Как заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В Ломоносова Сергей Мухаметов, спасти косаток можно с помощью судна.

«Им нужна полынья, то есть пространство чистой воды. Ее можно создать искусственно», — объяснил он.

По словам Мухаметова, сделать это можно с помощью судов ледового класса, но необязательно ледоколов. Если корабль прикроет место скопления косаток от ветра, под бортом судна образуется полынья.

«Если в ближайшие часы этого никто делать не собирается, то косаток очень жаль», — добавил океанолог.

Эксперт предположил, что для такой операции может подойти японский ледокол «Тэсио», который ранее участвовал в операции по вызволению российского танкера «Остро Сахалин» изо льдов в Охотском море.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС для спасения косаток. Он напомнил, что всего в 350 километрах к северу, в сахалинском заливе Анива, есть несколько российских спасательных судов усиленного ледового класса.

флора и фауна