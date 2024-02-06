Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо

Косатки застряли на отдалении около километра от берега и из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. Телеканал также цитирует местных жителей, которые говорят, что не остается другого выбора, кроме как ждать, пока не сломается лед.