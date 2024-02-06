Более тысячи административных производств возбудили за плохую уборку снега

«Акцентировал внимание всех глав районов, руководителей подрядных организаций и контрольных органов на уборке тротуаров, внутриквартальных проездов — там не ездит общественный транспорт, но там ходят местные жители, и основные обращения поступают к нам именно по поводу этих территорий. Прошу всем ответственным лицам обратить внимание на состояние этих мест и не дожидаться пока контрольные органы проверят и оштрафуют, или же я приму дисциплинарные меры».