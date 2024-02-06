Более тысячи административных производств возбудили за плохую уборку снега на придомовых территориях в Нижнем Новгороде. Статистикой с начала зимы делится управление административно-технического и муниципального контроля городской администрации.
При одном из последних обследований выяснилось, что проезды на улице Василия Иванова не очищены до нормативного твердого покрытия, а также не очищены тротуары, входные группы. Чтобы исправить ситуацию, ДУКу нужно использовать механизированную очистку и привлекать дополнительную снегоуборочную технику.
Как отметили в управлении, штраф за некачественное содержание территории ДУКам и ТСЖ выносится после рассмотрения административной комиссией. Для юридических лиц предусмотрена ответственность от 20 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 50 до 100 тысяч рублей.
Ранее глава города Юрий Шалабаев дал поручение дорожникам и коммунальщикам сосредоточить силы на уборке внутриквартальных проездов и дворов Нижнего Новгорода.
«Акцентировал внимание всех глав районов, руководителей подрядных организаций и контрольных органов на уборке тротуаров, внутриквартальных проездов — там не ездит общественный транспорт, но там ходят местные жители, и основные обращения поступают к нам именно по поводу этих территорий. Прошу всем ответственным лицам обратить внимание на состояние этих мест и не дожидаться пока контрольные органы проверят и оштрафуют, или же я приму дисциплинарные меры».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что синоптики прогнозируют до 10 см осадков в Нижнем Новгороде в ближайшие дни.