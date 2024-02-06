Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам 7 миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 5 февраля в полицию Калининского района Петербурга обратилась 71-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в декабре 2023 года неизвестные лица представились сотрудниками банка и убедили ее снять со своего счета деньги. Затем женщина должна была передать свои сбережения присланным курьерам — якобы для обеспечения безопасности денежных средств. Деньги пенсионерка передавала частями 9, 12, 15 и 18 декабря. Общая сумма нанесенного заявительнице ущерба составила семь миллионов рублей.