Дончанин разбил чужую машину кувалдой

В Волгоградском переулке города Азов Ростовской области 30-летний мужчина повредил чужую машину. По данным telegram-канала «Новости области», для этого он использовал кувалду.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили, что такое заявление поступило в полицию. Участковый уже установил злоумышленника.
«Полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также размер ущерба, причиненного пострадавшему. По результатам проверки сотрудниками органов внутренних дел будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в силовом ведомстве.
Ранее другой злоумышленник испортил кувалдой памятник.