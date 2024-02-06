Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель. Как сообщает пресс-служба компании «Крымавтодор», ограничения движения автотранспорта сняты.
«Дорожники ликвидировали вынос грунта на втором километре автодороги Нижняя Кутузовка — Верхняя Кутузовка. Ограничения движения на данном участке нет», — сказано в сообщении.
Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды в ночь 6 февраля, в частности вынос грунта произошел на отдельных участках дороги, соединяющей поселки Нижнюю и Верхнюю Кутузовку. Движение было ограничено.
В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии.
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах — с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся.
По данным МЧС России по Крыму, штормовое предупреждение на юге полуострова продолжает действовать. Также опасные погодные условия складываются на Кубани.