Лжеминер попытался сорвать концерт SHAMAN, на котором была Екатерина Мизулина

В Екатеринбурге попытались сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге. Мероприятие проходило 4 февраля в Экспо. Концерт начался в 19:00, но в начале восьмого неизвестный позвонил с туркменского номера и заявил, что якобы заминировал площадку. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
Сотрудники полиции оперативно обыскали площадку и территорию вокруг нее. Информация о минировании не подтвердилась, зрителей эвакуировать не пришлось.
— По факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях». Лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы, — говорится в тексте поста.
Напомним, концерт SHAMAN в Екатеринбурге посетила известный общественный деятель и директор Лиги безлопастного интернета Екатерина Мизулина. Она анонсировала это за день до концерта в своем telegram-канале.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в УВД по Екатеринбургу. В пресс-группе сообщили, что пока ситуацию прокомментировать не могут. Директор SHAMAN в разговоре с «КП-Екатеринбург» отказался от комментариев.