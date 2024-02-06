Лжеминер попытался сорвать концерт SHAMAN, на котором была Екатерина Мизулина

В Екатеринбурге попытались сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге. Мероприятие проходило 4 февраля в Экспо. Концерт начался в 19:00, но в начале восьмого неизвестный позвонил с туркменского номера и заявил, что якобы заминировал площадку. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.