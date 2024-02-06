Экс-глава НИИ вакцин Петербурга пробудет в СИЗО до мая за попытку покинуть РФ

Куйбышевский районный суд Петербурга оставил в СИЗО еще на три месяца экс-главу городского НИИ вакцин. Виктора Трухина ранее обвинили в незаконной растрате денег в крупном размере. Меру пресечения продлили из-за попытки мужчины покинуть Россию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Следователи требовали продления меры из-за необходимости еще нескольких экспертиз и проверки полученных материалов. Однако обвиняемый возражал, апеллируя лишением гражданства Никарагуа, наличием работы и жилья. Кроме того, экс-глава института заявил, что не скрывался от следствия, поэтому просил домашний арест, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Однако в суде заметили, что задержанный не живет по месту регистрации, а правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Лишение гражданства не стало весомой причиной для изменения меры, в отличие от попытки бегства во время проверки деятельности Трухина.