Экс-глава НИИ вакцин Петербурга пробудет в СИЗО до мая за попытку покинуть РФ

Однако в суде заметили, что задержанный не живет по месту регистрации, а правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Лишение гражданства не стало весомой причиной для изменения меры, в отличие от попытки бегства во время проверки деятельности Трухина.