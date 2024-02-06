Родителей школьников в Астане наказали за ложное сообщение о теракте

Отмечается, что заведомо ложные сообщения о теракте считаются тяжкими преступлениями и наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18 млн 460 тыс. тенге) или ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет. При этом лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет, подлежат уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.