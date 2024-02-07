В Калининграде мошенники выманили у школьника 143 тысячи рублей

«Злоумышленник убедил несовершеннолетнего, что для получения подарка в онлайн-игре нужно прислать снимок маминой банковской карты и сообщить код из СМС, которое пришло на родительский телефон. Доверчивый ребёнок так и поступил — передал запрашиваемую информацию неизвестным, после чего со счёта жительницы Калининграда были списаны 143 тысячи рублей», — говорится в сообщении.