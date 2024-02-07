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В Калининграде мошенники выманили у школьника 143 тысячи рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 фев, — РИА Новости. Мошенники выманили у третьеклассника из Калининграда 143 тысячи рублей, убедив его прислать снимок маминой банковской карты, а потом и СМС с кодом для получения подарка в онлайн-игре, сообщает пресс- служба регионального УВМД в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Злоумышленник убедил несовершеннолетнего, что для получения подарка в онлайн-игре нужно прислать снимок маминой банковской карты и сообщить код из СМС, которое пришло на родительский телефон. Доверчивый ребёнок так и поступил — передал запрашиваемую информацию неизвестным, после чего со счёта жительницы Калининграда были списаны 143 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Мошенничество».