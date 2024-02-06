Школьника сбили насмерть в Караганде: стали известны подробности трагедии

«Бывает, много снега наметено. Водители, бывают, не видят, бывает, что совсем не расчищено, и тяжело переходить. Очень часто аварии происходят. Светофора нет давно, желательно поставить, плюс недавно женщину с ребенком сбили. Няня переводила мальчика через дорогу и тоже переехал ее. Мальчик жив только остался», — добавила еще одна жительница города Александра Киреева.