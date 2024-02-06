Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета

Чилийская газета La Tercera сообщила, что прокуратура Чили инициировала расследование по факту крушения. Как сообщает газета, вертолет упал в регионе, в котором сегодня, 6 февраля, прошли сильные дожди. Чилийская жандармерия получила сообщение о крушении воздушного судна в 14:57 по местному времени (20:57 мск), передает La Tercera. По информации издания, вертолет пилотировал сам господин Пиньера, он летел на обед к бизнесмену Хосе Коксу.
Себастьян Пиньера был президентом Чили с 11 марта 2010 по 11 марта 2014 года, а также с 11 марта 2018 по 11 марта 2022 года. В конце 70-х господин Пиньера занимался бизнесом. В 2014 году Forbes оценивал его состояние в $2,4 млрд. Господин Пиньера начал политическую карьеру в 1988 году. Он был членом правоцентристской партии Национальное обновление.
Эрдни Кагалтынов